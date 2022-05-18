蔡英文總統即將在520迎來第二任期就職2周年，但本土疫情燒不完，年底又有地方首長選戰，防疫指揮官陳時中是否退場參與選戰？總統府發言人張惇涵今（18）日表示，總統與陳時中幾次的碰面談話都是在講疫情，沒有在聊選情。前民進黨立委郭正亮披露，蔡英文下令進1億劑快篩是在中常會宣布的，表示這件事情總統很生氣，並質疑這麼簡單的事情為何沒辦法立即處理好？且蔡英文這時候見到陳時中也不可能談選情！

總統府發言人張惇涵今日接受王時齊主持的YAHOO TV網路節目《齊有此理》專訪時表示，蔡總統與陳時中幾次的碰面談話都是在講疫情，沒有在講選情。

前民進黨立委郭正亮今在《國民大會》分析，蔡英文下令進1億劑快篩是在中常會宣布，她可以選擇在別的地方講啊，為何這時候講？等一禮拜沒動靜，大家都還在排隊買快篩，排到身體狀況出問題，表示這件事情總統很生氣；並質疑這麼簡單的事情為何沒辦法立即處理好？後來也包括進口投標商出現資格爭議等連環爆，爆到大家對快篩議題簡直已經受不了，還沒講到PCR量能不足、病床是否不足等等，尤其是北部。

郭正亮強調，這一堆問題確實已經連動到大家對陳時中的信心，所以最近對選舉議題比較少談。且蔡英文這時候見到陳時中也不可能談選情，變數這麼多，520快到了，518確診有8萬5，拜託！到底要到哪裡才是尾？什麼時候可以讓大家安心？在隧道裡面看不到光！