為進一步推動永續材料之發展，奇美實業今(18)日宣布，將啟動碳捕捉再利用(Carbon Capture and Utilization CCU)計畫，此計畫目標是捕捉製程中產生的二氧化碳(CO2)，將之轉化為聚碳酸酯(Polycarbonate PC)產品的主要原料，因此可生產出新一代的固碳PC產品，是落實循環永續之行動。

此計畫之第一階段已於今年5月間展開，與經濟部技術處科技專案支持下，擁有多項永續創新技術的工研院攜手，合作開發將奇美廠內煙道氣回收之CO2轉化為PC產品之主要中間原料二烷基碳酸酯(DRC)之技術，預計可於2023年年底前完成技術驗證。未來奇美將在此前期技術基礎下，繼續發展出新一代固碳PC產品的完整技術。

同時，為了充分實踐循環再利用及減少碳排放，奇美近年來已與供應鏈攜手全面展開對於各種永續材料的開發與應用，包括機械回收、化學回收與生質材料等領域，期許成為國際上領先的永續合作夥伴。而CCU計畫更是奇美認為在發展永續材料藍圖中重要的一環，為下一步重要的發展方向。

由於PC產品在製造過程中會使用到CO2，因此，奇美首先選定以PC材料為CCU的運用標的。在技術面，則與開發多項永續創新技術的工研院合作，結合其藉由經濟部技術處科專計畫補助研發的新型催化劑與反應技術，再加上奇美擁有多年的PC製造經驗及優越的技術能力，可望順利開發出利用碳回收技術自煙道氣回收二氧化碳製備二烷基碳酸酯(DRC)的低碳新技術。

奇美強調，未來將運用產出的DRC再合成為碳酸二苯酯(DPC)，此時得到的固碳DPC再與雙酚A反應得到固碳PC，在產出PC過程中，相關副產物均可循環使用。當整體技術開發完成後，固碳PC產品原料只有煙道氣回收的二氧化碳和雙酚A，成為新一代的固碳PC產品。

奇美秉持Clean ＆ Green的綠色願景，積極回應全球環境永續議題。奇美指出，早在2021年12月間即參與「科學基礎減碳目標倡議」(Science Based Targets initiative SBTi)承諾，成為台灣第一家響應SBTi的石化業者，並以「2050淨零排放」為目標，挑戰於一年內(SBTi官方要求為兩年)提出短期（2030）及長期（2050）減碳路徑。