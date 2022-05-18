英國4月消費者物價指數（CPI）創40年新高，通膨惡化加劇英國家庭的生活成本危機，調查顯示四分之一英國人選擇少吃幾餐來對抗通膨壓力，英國央行也可能以出乎預料的升息力度因應。

英國國家統計局（ONS）18日公布，4月通膨年率觸及9％，雖比《路透》訪調經濟師預估的9.1％略低，但已觸及1982年以來最高水位。

如今英國通膨率高居歐洲前五大經濟體之冠，也幾乎位居七大工業國（G7）之首。G7成員加拿大和日本尚未發布4月通膨報告，但這2國的數據應不及英國。

能源帳單飆漲是推升英國4月通膨的最大禍首。英國預算專家預測，英國家庭正面臨1950年代開始紀錄以來，最嚴重的生活成本壓力，消費者信心也將崩跌到歷史新低。

根據民調機構Ipsos與《天空新聞》（Sky News）針對2,000名英國民眾做的最新調查，89％受訪者對未來6個月生活成本危機衝擊英國的程度感到憂心；83％對個人的處境感到不安，他們擔心生活花費上漲，以及負擔基本生活所需的能力。

該調查顯示，通膨壓力加劇與糧食短缺隱憂籠罩下，四分之一受訪英國人表示，他們不惜挨餓少吃幾餐，來應對荷包因通膨縮水的窘境。

另據《路透》調查，英國30年來最嚴重的生活成本危機，恐怕要到今年底才會觸頂，不過英國央行為對抗通膨可能會積極升息，幅度超出預期。

在這項5月12-17日進行的調查中，13位受訪者有7人表示，英國生活成本危機將在今年第四季觸頂，3人說在第三季，3人回應在6月底。

英國央行去年12月啟動緊縮貨幣循環，成為全球率先升息的主要經濟體。調查的預估中值顯示，英央6月將再度升息至1.25％，第三季續升到1.5％，之後便暫停升息腳步，直到明年第二季重啟升息，將基準利率推高到1.75％。