大陸國家主席習近平18日慶祝中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上發表視訊致詞，對各國工商界提出4點建議，並強調「中國擴大高水準開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。」中國將持續打造市場化法治化國際化營商環境，高水準實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動高品質共建「一帶一路」，為全球工商界提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。

習近平指出，中國貿促會1952年成立以來，立足中國、面向世界，為拉緊中外企業利益紐帶、推動國際經貿往來、促進國家關係發展，發揮重要作用。中國貿促會70年的歷程，是中國不斷擴大對外開放的重要體現。

習近平強調，當前百年變局和世紀疫情交織，經濟全球化遭遇逆流，世界進入新的動盪變革期。各國工商界對和平發展的期盼更加殷切，對公平正義的呼聲更加強烈，對合作共贏的追求更加迫切。因此他提出4點建議。

第一是聚力戰勝疫情。新冠肺炎疫情反復延宕，給人民生命安全和身體健康帶來嚴重威脅，給世界經濟發展帶來嚴重影響。要堅持人民至上、生命至上，積極開展疫苗研發、生產、分配國際合作，加強全球公共衛生治理，共築多重抗疫防線，推動建設人類衛生健康共同體。

第二是重振貿易投資。要統籌疫情防控和經濟發展，加強各國宏觀經濟政策協調。全面推進聯合國2030年可持續發展議程，推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整，使世界經濟走上長期健康穩定發展軌道。要支援以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，做大合作蛋糕，讓發展成果更好惠及各國人民。

第三是堅持創新驅動。要挖掘創新增長潛力，共同加強智慧財產權保護，在充分參與、凝聚共識的基礎上制定規則，為科技發展打造開放、公平、公正、非歧視的環境。要深化創新交流合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共用，努力打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。

第四是完善全球治理。要堅持真正的多邊主義，踐行共商共建共用的全球治理觀，動員全球資源，應對全球挑戰，促進全球發展。要堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆、融合而不脫鉤、包容而不排他，以公平正義為理念引領全球治理體系變革。