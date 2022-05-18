免費住的套房你敢住嗎？1名網友日前因疫情快繳不出房租，隔壁房的阿姨得知後提出，若他每個月幫忙阿姨掃廁所、擦窗戶、清潔流理臺與抽油煙機，阿姨就把主臥室讓出來給他免費住，不但是King Size床、獨立衛浴，甚至不用付水電費，該他好奇問其他網友「該接受阿姨的誘惑嗎？」

該名網友在PTT「Gossiping板」上發文表示，他近期因為疫情影響工作業績，一度嚴重到無法交出房租，隔壁房的阿姨得知後，竟向他提出1個要求，他被要求幫阿姨每個月掃廁所、擦窗戶、清潔流理臺與抽油煙機，這樣他就能「免房租」到阿姨家住，也完全不用付水電費。

網友快繳不出房租，隔壁房阿姨得知後提出，若他每個月幫忙阿姨掃廁所、擦窗戶、清潔流理臺與抽油煙機，阿姨就把主臥室讓出來給他免費住。（翻攝自PTT「Gossiping板」）

網友快繳不出房租，隔壁房阿姨得知後提出，若他每個月幫忙阿姨掃廁所、擦窗戶、清潔流理臺與抽油煙機，阿姨就把主臥室讓出來給他免費住。（翻攝自PTT「Gossiping板」）

該名阿姨還傳訊息對原PO說，主臥房是King Size的床，可以讓給他睡，房間內也有獨立衛浴、乾濕分離，他事後發文問說「我只要付出勞力就免房租，請問阿肥我該接受阿姨的誘惑嗎？」

其他網友紛紛留言「我可以報名嗎」、「已報警」、「繳不出貸款要找行員阿姨」、「這有點太誇張了，感覺有詐」、「確定阿姨不是暗戀你，半夜會偷偷爬上床？」也有網友發現原PO的對話截圖中有部分文字有馬賽克，笑說「我比較好奇被碼掉的是誰」、「你不會自己自創互傳騙板友吧」、「阿姨的圖呢」。