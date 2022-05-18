南韓男子團體「Golden Child」是由10位年齡不到30歲的男偶像所組成，成員之一TAG（孫永宅）今（18日）卻驚爆得了急性肝衰竭而送進重病加護病房，需要接受緊急肝移植手術；稍早之前，Woollim娛樂澄清TAG並非危急狀態，否認他病危，目前正在等待結果。

Golden Child所屬經紀公司Woollim娛樂今（18日）晚間忽然發聲明表示，TAG因為罹患急性肝衰竭而緊急送醫，目前情況相當不樂觀，已住進重症加護病房急救，需要馬上接受肝移植手術；由於TAG的血型為極為少見的RH-O，經紀公司期盼外界能給予幫助，讓TAG能度過難關。

Golden Child是Woollim娛樂2017年推出的10人男子偶像團體，現在的成員有大烈、Y、長埈、TAG 、勝民、宰鉉、知範、東炫、周燦和普閔，今年1月他們發行單曲專輯《A WOO!!》後在日本出道，本月11日再度推出第二首日文單曲，TAG也有參與海報拍攝與歌曲錄製，4月25日更和成員們一起出現在仁川機場，準備飛到日本宣傳。

想不到才過3個禮拜，TAG就因急性肝衰竭命危，令粉絲憂心不已，也期盼有好消息傳出。