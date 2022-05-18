統一獅林靖凱（中）敲出再見安打隊友潑水慶賀。（統一獅提供）

一軍陣中已累積達9名球員確診的統一獅，雖然戰力受到影響，但獅子軍展現韌性，8局下先追平，9局最後進攻機會，林靖凱從兄弟終結者李振昌手中敲出再見安打，以3比2逆轉拿下2連勝。

獅隊今天原本要推出古林睿煬先發，但賽前他腸胃不適，緊急改由江辰晏先發，他在4局上被敲出3支安打失掉2分，而獅隊打線面對兄弟王牌投手德保拉則是在6局先靠著陳傑憲二壘安打追回1分，8局再下一城追平。

2比2平手局面進入第9局，兄弟換上楊志龍，獅隊首棒打者李丞齡靠著捕手高宇杰失誤上壘，雖然柯育民觸擊失敗，但比賽後段替補上陣的陳重廷敲出安打，將跑者送上得點圈，兄弟再換上終結者李振昌，邱智呈右外野飛球有推進效果，2出局後林靖凱鎖定第2球敲出右外野再見安打。

德保拉8局用122球，飆出8次三振、2保送，被敲7支安打失2分，以無關勝敗作收。臨危受命先發的江辰晏也繳出本季單場投球新高的7局、95球，僅失2分無關勝敗，後援0.1局投出1三振的楊孟沅則拿下生涯首勝。