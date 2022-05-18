紅襪投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）投出生涯最難堪的一個半局，18日在主場對戰太空人，艾沃迪居然單局被轟了5發全壘打！事實上艾沃迪該局只解決兩位打者，等於是0.2局就挨5轟，太空人總教練貝克（Dusty Baker）也覺得莫名其妙：「我帶領過很多好球隊，對戰過很多好球隊，但我從沒見過這種事。」

The Astros hit FIVE home runs in ONE inning off of Nathan Eovaldi 😱 pic.twitter.com/kIMoq4JxKL — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) May 17, 2022

首局上，艾沃迪讓太空人三上三下，看起來毫無異狀，第2局上半卻風雲變色。太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）該局率先轟出陽春炮，葛瑞奧（Yuli Gurriel）藉著失誤上壘，然後塔克（Kyle Tucker）、潘尼亞（Jeremy Pena）轟出「背靠背」全壘打！

艾沃迪以飛球出局解決1人，但又被連敲兩安，布蘭特利（Michael Brantley）逮住機會擊出3分彈。艾沃迪好不容易以內滾再解決1人，打擊又輪回到阿瓦瑞茲，他敲安上壘之後，葛瑞奧接著轟出兩分彈，太空人單局第5轟！

紅襪終於換下艾沃迪，但比數已經膨脹到9比1，回顧過去100年的大聯盟比賽，這僅是第8次出現單局5轟。太空人單局海灌9分，不過紅襪中途有1次守備失誤，所以艾沃迪的自責分只有6分，終場太空人以13比4大勝。

太空人總教練貝克說：「我無法說明這一切，有時候我們可以痛打很強的投手，有時候碰到普通投手卻打不出去。」艾沃迪上季表現不錯，今年還擔任紅襪開幕戰投手。球迷在推特開玩笑說，「如果全壘打大賽要找餵球投手，我第一個推薦艾沃迪。」