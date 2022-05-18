國民黨今(18日)突襲徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發各界關注。資深媒體人黃揚明指出，國民黨主席朱立倫可能知道，民進黨已經準備好如何對付國民黨可能的參選人選，所以想找一個不會變成箭靶的人選，但現在的問題是，要如何讓前台北市議員羅智強和立委呂玉玲等人能夠力挺張善政？

黃揚明18日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，桃園市長鄭文燦在某場餐會中，直接點名藍營可能參選的在地人選有什麼問題，這代表綠營已經瞄準目標，藍營推誰就打誰。參加那場餐會的議員有藍有綠，而鄭文燦可以很信心滿滿地講這些話，表示綠營做好基本調查，朱立倫可能也知道這件事。

黃揚明指出，國民黨在地的立委們，或多或少都有黑歷史，朱立倫要怎麼應對？而且朱又不喜歡羅智強，羅智強募款僅用5天就達到設定目標，最近的民調也不斷往上，朱立倫急著在訪美前處理好這件事，要找一個夠強、夠乾淨的人，張善政是很好的人選。

黃揚明認為，朱立倫想要找一個不會被綠營拿來當箭靶的人選，但他現階段最大困境，就是要怎麼讓羅智強、呂玉玲等人加入，力挺張善政。朱立倫應該先溝通，而不是變成用媒體放話硬壓，每次都這樣玩，只會讓國民黨裡面裂痕越來越多。