配合物價凍漲政策，中油累虧超過公司資本額一半，今天董事會提出政府協助低利率借貸等4因應措施，避免漏洞擴大。不過中油工會認為這樣還不夠，公開向政府呼籲，要求比照新冠疫情，對中油穩定物價虧損缺口，編列「特別預算」支應，避免遭國際信評降等，

俄烏戰爭與歐洲能源需求窘迫，國際天然氣價與油價持續高點，中油為了穩定物價與電價，油氣價被迫緩漲或部分凍漲，造成截至今年4月，累計虧損達751億，高過資本額1301億的一半。

雖然董事會今天提出爭取合理調整油氣價格、開源節流、活化資產、政府協助低利舉債等4項措施。不過中油工會認為除了這些之外，政府還需有其他措施協助。

中油工會(台灣石油工會)理事長陳嘉麟表示，首先，政府應對中油資產重作評估。因為資本額1301億是早年狀況，現在公司資產不僅於此。重估後，資產規模加大，不管是營運上、借貸上，都會更有空間。

另外，中油工會也要對政府提出呼籲，要求比照新冠肺炎疫情特別預算方式，對公司照顧民生虧損部分，編列「特別預算」支應，讓中油度過難關。

陳嘉麟指出，俄烏戰事沒有停止跡象，中油身為國營事業，配合穩定物價政策，只有少部份調整電業用戶氣價，但這樣預計到年底，公司虧損會進一步加劇。一旦財務虧損過大，會面臨國際信用評等遭降級，未來採購付出更大成本，這對員工、對國家都不是正向的事。

因此希望政府對中油虧損部分，另外以「特別預算」方式編列支應。他強調，外國政府也有對國營事業虧損以此方式彌補經驗，國內可以比照。

陳嘉麟說，2008年那次油價大漲，配合凍漲曾讓中油大虧1387億元，當時花了很多年才打消累虧，這次如果虧損持續擴大，對公司是很不利的。

因此工會具體要求兩點，一方面讓中油可以適度調漲油氣價格，二方面對於吸收虧損部分，編列特別預算協助。