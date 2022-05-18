BWF超級500系列賽泰國羽球公開賽，今天（18日）賽程第2球場壓軸賽事，由男雙第2種子李洋／王齊麟出戰同胞張課琦／柏禮維，經過39分鐘較量，「麟洋」21比15、23比21勝出，晉級16強。

這場比賽賽前李洋表示，泰國公開賽首輪對手張課琦／柏禮維是他和王齊麟在土銀羽球隊的隊友，也是最兩人熟悉球路的專屬陪練，雙方首次在BWF賽事過招就是「兄弟爬山、各自努力」，儘管是自家人，他和王齊麟也會全力以赴，獲勝之後，李洋與王齊麟將與世界排名第39的丹麥組合穆黑德（Lasse Molhede）／貝伊（Jeppe Bay）爭取8強席位。

稍早男單寶島好手王子維經過三局激戰，以21比12、13比21、21比19力克馬來西亞黃智勇，順利挺進16強。

所有賽事結束後，大會也公布明天（19日）賽程，寶島一姐戴資穎預計下午3點40分左右，被安排在第2球場、對上世界第48名印尼選手哈塔琬（Ruselli Hartawan），是兩人首度對戰；「麟洋」則再度壓軸出賽，場地是第3球場，男單王子維，男雙盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒及混雙李哲輝／許雅晴也要繼續努力。