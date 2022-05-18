或許在未來，夜間不再是太陽能最大的弱點。一項新研究表明，晚上的輻射冷卻效應同樣可以驅動光敏材料形成電位差，也就可以形成一定程度的電力，達到效間發電的效果。

科學警報(ScienceAlert)報導，澳洲新南威爾斯大學的(UNSW)物理學家皮爾斯( Phoebe Pearce)說：「將陽光直接轉化為電能的光伏技術(Photovoltaics)，是利用半導體的光電效應，將太陽輻射直接轉變為直流電；到了晚間，則會把地球的熱量散發進寒冷的宇宙，稱為輻射冷卻。理論上，我們也可以用這個能量發電。」

皮爾斯的工程團隊利用夜視鏡中常見的光敏二極體(photodiode)， 由碲化鎘汞(MCT) 製成的光敏二極體可以吸收中遠距離紅外線，並將其轉化為電流，在一般的夜視鏡中，將這些電流化為影像，就形成夜鏡鏡的成像效果。

工程團隊製造了一個夜晚光敏電池原型，在大約20度的環境下， 由MCT光敏二極體製成的發電板，在每平方公尺可產生2.26Mw(毫瓦)的功率密度，這相當微弱，只有0.0026瓦。

研究人員認為，它仍然有進一步發展的潛力，可以研究更高效率的光敏二極體，他們相信最終的功率可能是正規太陽能電池的1/10。