【愛傳媒宇泰專欄】臺南市北門路一帶，曾有紀念清代臺灣兵備道洪毓琛（1813-1863）的洪公祠，祠內主祀「洪毓琛神位」。其實很多人不知道的是，這位洪毓琛可是為穆斯林。
洪毓琛在1862-1863年擔任臺灣兵備道。原籍為山東省臨清縣的穆斯林後裔，該家族在蒙元時期定居臨清，始祖洪巴丹，據說曾經擔任清真寺的「阿洪」（波斯語：Akhoond），逐漸取「洪」為漢姓。
洪毓琛在臺期間，正逢戴萬生抗清運動。洪毓琛為應對戴萬生，積極處理籌防餉項事宜，無奈積勞成疾，病死任上。
戴萬生事件平定後，府城進士施瓊芳倡建，福建巡撫徐宗幹設置「洪公祠」，以表紀念。
有關洪公祠的確切位置，根據樹谷文化基金會的研究，即青年路與北門路交界之合作金庫為洪公祠遺址。但根據中研院數位文化中心之「臺南歷史地圖」疊合，洪公祠舊址位在合作金庫北側至凱基證券一帶。究竟何者為是，還請各路專家賜教，好讓我們瞭解事情真相。
作者宇泰本名毛帝勝，國立成功大學歷史學系博士候選人
● 原文出自作者臉書
● 專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場
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