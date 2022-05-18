為展現澎湖多元自行車網絡建設成果與加強綠色運具之低碳觀光旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」活動記者會，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「一騎攻上台灣小百岳」、「澎湖騎旅認證」及「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」等多項活動，邀請全台車友來享受海風、品嚐海味，一起以20公里的時速來BIKE訪世界最美麗海灣。

本次活動宣傳記者會於18日下午2時在交通部觀光局旅服中心一樓舉辦，由交通部觀光局林信任副局長主持，現場嘉賓雲集包含有澎湖縣政府蔡淇賢參議、澎湖縣觀光協會陳仁和理事長、立榮航空劉同義副總經理、華信航空呂若阜總經理特別助理等貴賓，另特別邀請代言人夏語心及YouTube頻道「旅遊真台灣」的旅遊達人Patrick和Lena到場為活動站台及揭幕。

2022澎湖自行車跳島嘉年華系列活動首先登場是3月1日起至6月30日的「自行車領騎服務」，活動讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠。澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台最優質的免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能藉由領騎達人帶隊，更深入的認識澎湖。

第二波亮點活動為5月28日(星期六)配合世界自行車日騎遊環台的活動，特別規劃「一騎攻上台灣小百岳自行車活動」，讓車友騎自行車直接攻頂全台海拔最低20m的第100座小百岳-蛇頭山，除了達到綠色低碳觀光旅遊外，行程內也包含建城400年荷蘭城遺址的導覽解說，以寓教娛樂及深度漫遊去體驗澎湖菊島的美。

為持續滾動活動熱度，即日起至9月30日止推出「騎旅認證chill」的線上活動，凡車友來到澎湖-菊島多元服務路線沿途的「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園(沙灘) 」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出一位幸運車友送出Apple的Home Pod Mini。

這次的壓軸活動就是9月25日(星期日)的「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。