知名數學補教名師張旭在成人網站「Pornhub」開設頻道，上傳微積分教學影片，引起熱烈討論；張旭除了在成人網站PO影片，同時也有在YouTube分享給廣大好學的網友，日前找金髮板妹邊擦黑板加熱舞，畫面惹火，最近板妹又被發現似乎沒穿內衣洩春光，搞得張旭也失神摔慘了。

張旭因為在成人網站PO微積分教學影片爆紅，知名度大增，從有長髮辣妹芸寶爆乳擦黑板，最近又找來一名身材火辣的金髮辣妹當板妹，還趁空檔在講台上熱舞，短短2分鐘晃到觀眾都暈了，連張旭自己都笑說，「這題你一定會看完，但你一定忘記我在講啥，不管看幾次都一樣」。

金髮板妹被發現沒穿內衣。(圖/ 摘自數學老師張旭YouTube)

沒想到金髮板妹熱舞片不算什麼，最近張旭上傳新教學影片，金髮妹居然穿了一套黑色裸背洋裝，臀部兩側更是開高衩，衣服布料少得像是「遮羞布」；板妹爬上梯子擦黑板時，意外洩裙底春光，還有修長美腿，辣得不像話。在板妹轉身下台時，正面對鏡頭更被網友注意到，她的洋裝裡面沒穿內衣，尺度太誇張。

最近板妹被發現似乎沒穿內衣洩春光，搞得張旭也失神摔慘了。(圖/ 摘自數學老師張旭YouTube)

有趣的是，在影片最後，張旭轉身要講解寫好的微積分題目，準備爬上梯子好好做結尾，但似乎被板妹辣到心神不寧，沒坐穩不小心大摔一跤，整個人和梯子一起消失畫面；微積分影片也收到許多網友激動感謝，「以前算微積分撐不過5分鐘就睡著，自從看了老師的講解後，現在至少可以撐個1小時沒問題」、「這是我看過最棒的微積分課程，害我想回去重修」。