2022法國網球公開賽男單會外賽，今天（18日）上演「寶島內戰」，近況不錯的曾俊欣7比5、6比4擊敗前輩莊吉生，再一勝就可進軍紅土大滿貫男單會內賽。

目前世界排名第110的曾俊欣是這次法網男單會外賽第11種子，帶著首輪只掉2局輕鬆勝出的氣勢，面對職網資歷更資深的莊吉生，首盤第2局、第6局兩破發球局，取得5比1絕對優勢，卻也激發莊吉生鬥志，第7局、9局也連續破發，一舉將局數追平，該盤第11局莊吉生再次出現破發點機會，可惜沒能把握，被救回破發點的曾俊欣，連搶兩局收下一盤。

次盤曾俊欣前兩個發球局失守，局數上1比3落後莊吉生，但接下來連趕3局超前，該盤尾聲也再度於破發危機中保發，並在第10局連贏4分「再見破發」，曾俊欣收下對戰2連勝，下一輪將和世界排名第210的德國選手史泰比（Cedrik-Marcel Stebe）爭取法網男單會內賽門票。