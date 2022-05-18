她驚見旅館圓形「旋轉床」問：巨型微波爐？ 老司機大驚

大有來頭的床！1名女網友日前入住某旅館，發現房內圓形的床，只要按下床頭某按鈕，床就會自動旋轉，讓她笑說「還以為自己是微波爐裡的食物」，讓其他網友笑翻；不過據悉「旋轉床」是日本昭和年代愛情酒店的名物，房內還會有多面大鏡子製造情趣，現在日本有「旋轉床」的酒店已非常少。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前住進1間旅館，發現床頭有1個按鈕，好奇按下後竟發現「圓形的床轉動了」，她還為此拍下影片，影片中她坐在「旋轉床」上，床真的緩慢地轉動，她事後分享笑說「還以為自己是微波爐裡的食物」。

其他網友紛紛留言「停下來的時候有沒有叮一聲」、「在微波爐上待宰的羔羊」、「豪華版微波爐」、「就是找不到像咖啡杯那種，可以轉快一點的」、「放枕頭的地方可能是上一組客人放腳的位置」、「聽到叮就可以下床了」、「然後就暈床了」、「小孩去玩應該很開心，做那檔事就不用了吧」。

據悉，「旋轉床」其實是使源於日本，是日本昭和年代在酒店常見且獨有的文化，圓形的床周圍還會有環繞的鏡子，女子躺在床上即使感到害羞，仍會被旋轉且看到鏡中自己，不過自從日本法令修訂後，有「旋轉床」的酒店就大量減少，如今在日本現存量極少，不少人會特地尋找該床，感受不同氛圍。