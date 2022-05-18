今年以來，金融市場詭譎多變，通膨居高不下，美國聯準會雖然啟動升息，但態度也轉為鷹帶鴿，支持景氣持續擴張，根據過往經驗，風險性資產的表現通常優於固定收益資產。然而，俄烏事件以及隨之而來的能源供應問題，使市場增添不確定性，波動加大，使得多元資產基金再出頭。

對於目前股債投資看法，貝萊德投信投資長黃若愷說，因應現今金融市場環境的變化，貝萊德智庫作了一些投資調整，包括調降歐股、亞洲風險性資產包括中國債及亞債，調升了全球投資級債券及歐洲政府債至中立，美國公債仍維持減碼。貝萊德智庫預估未來聯準會會採取「以通膨共存」的升息策略，也就是不會積極升息，而讓經濟成長轉變為經濟衰退的情況，而目前股債大幅下跌的情況則是過度反應了對「停滯通膨」預期，但因市場風險增加，的確會讓經濟受到負面衝擊，然中長期依然偏好股票市場而非固定收益產品，並相對看好開發市場勝於新興市場。

然在景氣持續擴張、市場波動加大時，具備靈活操作特色的平衡型基金，吸引不少投資人青睞。根據基富通統計，4月以來，該平台的平衡型基金申購占比已突破4成，人氣指數直逼股票型基金。

基富通表示，熱搜前10大的平衡型基金中，包括安聯收益成長基金、聯博多元資產收益組合基金、駿利亨德森平衡基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金之外，還有著重在ESG題材的貝萊德ESG社會責任多元資產基金以及聚焦台股的復華傳家二號基金等，突顯平衡型基金的豐富性。

貝萊德投信也在台灣推出第一檔後收型基金─「貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金」可作為投資人長期投資的核心配置的首選之一，給投資人更多元的投資選擇。