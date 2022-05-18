國民黨今突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，之前爭取提名的台北市議員羅智強回應，感到驚訝、錯愕。但讓更多人好奇的是提名張善政，國民黨到底會不會贏？有媒體人直言，只要能夠整合好，張善政當然有勝選機會，但從深層意義來看，其實此舉更有利於國民黨主席朱立倫的2024年總統選舉布局，更直言「對2024，張善政是步好棋。對2022，其實無所謂」。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」18日撰文分析張善政被國民黨徵召、羅智強出局一事，先是指出藍營首先要面對的問題是：提名張善政，國民黨會不會贏？因為不論任何一場選舉，在假設基本盤差不多的情況下，候選人只是因素之一，另外最重要的因素是「對手是誰」，還有整個大環境因素，最後是自己黨內的整合。

「逆風的烏鴉」續指，從桃園的情況來說，如果只看黨內整合，其實不存在誰出來比較好的問題。只要能夠整合得好，張善政當然有勝選機會。而且不只張善政，立委魯明哲、萬美玲甚至是羅智強，勝選機會其實都不比張善政來得低；張善政要面對的整合問題，和羅智強是差不多的，就是在地到底會不會全力支持。

至於對手和大環境的問題，「逆風的烏鴉」認為，以這幾個月的大環境發展來看，國民黨在桃園最大的對手是衛福部長陳時中，只是陳時中沒啥意願而已。但現在疫情急轉直下，大環境對陳時中和民進黨都不利。換句話說，前一段關於國民黨「只要整合得好，由誰出來戰都很有勝選機會」的假設，就更濃厚了。

至於「為什麼一定要張善政，而不是其他在地人選，或幫羅智強整合地方」，「逆風的烏鴉」分析，從今天的訊息來看，可以發現一件事：張善政的出線，和前高雄市長韓國瑜是有關的，有說4月底，有說5月初，朱立倫就已經和韓國瑜講好要推張善政出來選桃園。

「逆風的烏鴉」也分析，朱立倫和韓國瑜合作共推桃園市長，有兩層意義。第一層，是朱立倫與韓國瑜的結盟關係；第二層，則是朱立倫對深藍的拉攏。眾所周知，朱立倫在前幾次選舉得罪深藍甚多，幾乎變成深藍的公敵，如果能夠取得韓國瑜支持，深藍對他的反彈就可以少一點。

更進一步說，其實包括韓國瑜和張善政，都是2024國民黨潛在的總統人選。如今張善政去選桃園市長，2024再出來的可能性就不存在了；甚至朱立倫可以一廂情願的認為，這樣一來連韓國瑜也和他站在同一條戰線了，當然有利他的2024總統選舉布局。

「逆風的烏鴉」分析，這裡其實有點像是2010年朱立倫當行政院副院長，被吳敦義他們弄去選新北市長，意思其實不只是朱勝選機會最大，而是可以把朱卡在新北市長位子上，就不會出來搶總統了。

但從2010年的例子來看，朱立倫選新北市長，引出了蔡英文參選。現在張善政去選桃園，又會引出誰參選桃園市長？然後為了扶張善政當上候選人，朱立倫把所有桃園在地的人和興致勃勃的羅智強都形容成不適任的人，這樣的操作會有利整合嗎？

最後，「逆風的烏鴉」也總結出一個結論，「對2024，張善政是步好棋。對2022，其實無所謂」。