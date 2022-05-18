男星小彬彬（溫兆宇）感情生活豐富，曾歷經2次失敗的婚姻，但他越挫越勇，前年（2020年）宣布跟小13歲的越南女友小英登記結婚，未料疫情導致小倆口快3年未見，近日他上節目承認感情變淡，聯絡頻率從1天3、4次降為5天打一通電話。

小彬彬最近帶著兒子小小彬錄製節目《命運好好玩》，被問到跟越南籍老婆的現況，立刻皺起眉頭，坦言：「感情變淡了」，原來新冠肺炎的影響，讓小倆口分隔兩地快3年，連登記結婚一事都困難重重，因為要完成國外的婚姻手續，得飛到越南接受多次的面談，再考量隔離的時間，實在沒辦法順利成行。

小彬彬還說，之前疫情比較緩和的時候，本來有空檔參加婚姻面談，但影像公司正在步上軌道，忙到沒辦法走開，只好繼續擱著，不過兩人的聯繫頻率也變少，「之前一天跟老婆視訊3、4次，過了一年後，一天視訊2次，再過一年，一天視訊1次，到現在就是5天可能才打一通電話。」

主持人何篤霖問一旁的小小彬，會不會有每次都要適應新媽媽的感覺？小小彬苦笑地回應：：「我是慢熟的人，他一直換，我要叫她阿姨？還是媽媽？還是姊姊？」還虧老爸身材胖、有點禿頭，不懂為啥可以找到女朋友。