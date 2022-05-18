花180元學經驗！有位正妹北上要到台北健保署，她出了台北車站卻不知道怎麼去，便詢問一旁計程車司機「請問公園路很遠嗎」，並表示自己不是台北人，便搭上計程車前往目的地，司機也向她收取180元費用，直到她辦完事情走出健保署，抬頭一看驚覺台北車站就在對面，事後還聽同事表示該路線大約80至100元費用，她不禁抱怨「自己根本是超級大盤子」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示上午搭車北上去台北健保署，找不到在哪，便問了在台北車站旁等待載客人的計程車司機，她詢問司機「公園路會很遠嗎」，由於人生地不熟，她請司機幫忙載去目的地，她上計程車之後，司機問她「妳不知道公園路在哪裡唷」，她表示自己不是台北人，不知道在哪，到了台北健保署之後，小黃司機向她收取費用180元，直到辦完事情後，她走出健保署抬頭一看傻眼，北車就在對面，事後也聽同事表示同樣路線，搭乘費用大約80至100元而已，她抱怨「自己根本是超級大盤子」、「搭180元是在哈囉」。

正妹從北車搭小黃到公園路上的台北健保署，「3分鐘路程」竟花了180元，她也自嘲根本大盤子。（翻攝自臉書社團爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「下次坐計程車，千萬不要說自己不是本地人」、「這種TAXI真是沒良心」、「司機大哥壞蛋，繞路」、「沒關係，之後此生難忘健保署」、「畢竟他有把你載到目的地，所以算了啦」、「他到底載了你繞了多遠」、「促進經濟發展，幫您拍拍手」。

另外還有網友質疑原PO怎麼不善用google地圖，「下次試試Google Map是好幫手」、「你是不是不會看google map」、「有安裝臉書，居然沒安裝地圖」、「妳是不是忘了手機的導航」，不過原PO回應表示自己不會看地圖。

從google地圖計算，台北車站至台北健保署走路約600公尺，費時8分鐘，若搭乘計程車路程約1公里，費時3分鐘。