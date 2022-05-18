疫情洪峰將至，台北市議會多名議員及助理染疫，台北市議員林亮君18日晚間於臉書指出，辦公室有2名同仁快篩陽性，但自己和其餘5名助理皆為陰性，未來將展開7天自主防疫，服務處將19日、20日閉門辦公，19日至25日暫緩出席人潮擁擠的群聚活動。

林亮君在臉書表示，今天傍晚辦公室助理有疑似症狀，快篩後有2位陽性，隨即關閉服務處。2位同仁也已於晚間完成PCR採檢，等待報告中。她及另外5名助理目前為快篩陰性，但部分同仁有疑似症狀（喉嚨乾癢）。

林亮君說，為確保民眾及團隊同仁健康，服務處將於明、後天，也就是5月19日、5月20日閉門辦公，5月19日至5月25日暫緩出席人潮擁擠的群聚活動。

她強調，本辦公室所有人員皆已接種3劑疫苗，2位陽性同仁即日起展開7＋7（7天居家照護＋7天自主健康管理），其餘同仁即日起展開0＋7（0天居隔＋7天自主防疫），希望大家都能平安健康。

雖然服務處將關閉兩天閉門辦公，但林亮君強調，團隊服務不中斷，上班時間服務處電話、訊息正常運作，「亮君團隊跟大家一起正向防疫，團結互助。」