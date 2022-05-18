時報出版（8923）創新參展，挺2022台北國際書展！在逾三成出版社決定退出台北書展之際，時報出版董事長趙政岷今（18）日表示，經與同仁商量，時報出版決定不退展，而且將主打龍應台、林懷民等10大作家新書，分享美好的閱讀時光。

但因應疫情，時報將展攤面積、書種、人手都減量到30％以下，並依照同仁自主意願到班，且簡化所有銷售案型，今年一律七折，方便人手結帳，避免群聚擁擠。

時報出版是唯一上市出版公司，在市況低迷下營運持穩，過去三年營收都守住4.2億元以上關卡、獲利3,000萬元上下，去年每股賺1元，優於前年的0.94元；今年第一季每股賺0.33元、年增106.25％，毛利率42.78％。

趙政岷表示，書市銷售朝兩極化發展，一端是大書銷售瞬間爆量，另一端則是分眾細水長流，時報出版努力在兩極化市場做好。例如，剛於母親節檔期上架的《兒子使用說明書》，為防疫宅在家的父母提供與兒子相處妙招，短短二週銷售萬本。

時報出版今年有許多大作家準備好久的新書，包括龍應台、林懷民、吳淡如、陳玉慧、霹靂董座黃強華、村上春樹、葛拉威爾、哈金等，都安排在書展檔期推出，希望有好的文宣曝光與陳設。

另個促使時報出版參展的關鍵，是展攤在法國主題國館正對面，希望對30年來最支持台北國際書展的法國，不會造成尷尬不禮貌。

但時報出版原安排30幾場沙龍講座，現場部份多已取消，轉線上與讀者分享。今年書展參展主題以「自由Taiwan：我所熱愛的閱讀與生活」，將村上春樹新書《村上T》置入，強調台灣的出版自由與疫情中獨處自由自在的閱讀體驗。