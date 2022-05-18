俄烏戰爭、供應鏈瓶頸，全球金融市場皆面臨高通膨問題；木星資產管理全球系統性股票策略主管歐朗恩(Amadeo Alentorn)表示，高通膨對不同類型的股票也會有不同的影響，以非必需消費類股而言，高通膨會帶來極為負面的影響，因為消費者的自由支出預算會跟著縮水。

但對其他類股，高通膨則可能帶來正面或中性的影響，特別是核心必需消費方面，所以對這些類股的衝擊較小，且相對帶來正面的影響；歐朗恩表示，木星資產不預測總經數據，但分析股票時，應納入通膨預期，例如，當我們檢視評價、判斷個股究竟便宜或昂貴、預期其未來獲利，還是必須考量通膨預期。

近期市場上看到的波動，其實來自投資人感受的高度不確定性，例如，烏俄戰爭以及隨之而來的地緣政治事件。但整體而言，投資人對總體經濟的情況變得更加關注與重視。如通膨、未來利率走勢及對經濟成長的影響，因這些都加深了投資人的不確定性，所以導致市場波動。

歐朗恩指出，投資人有幾種不同的方式為投資組合進行選股，例如價值、品質、成長、情緒、動能反轉，這些都是「投資風格」，我們的投資流程中都會利用這些風格，最重要的是採取的選股標準，在投資股票時會與時俱進，適時反映不同風格；例如現在投資價值股比起投資昂貴的成長股，就是更理想的風格。

因此，「靈活調整投資組合、多元佈局」，加碼或減碼特定風格，能夠表現出色、適應各類總經環境。

「多元布局」是核心理念，在為投資組合買進股票時，通常是因為它符合多項標準，也就是多元化買入決策，例如買進一檔個股，並非因為它便宜，而是除了便宜外，它的資產負債表穩健，加上良好的成長前景、優異的管理團隊，以及強勁的情緒信號，因此，不只投資股票決策多元化，且投資風格也多元化。

歐朗恩表示，過去10年左右價值股表現不是很理想，但今年似乎是歷來最強勁的反彈，分析其原因，在投資流程設計中是能夠捕捉投資風格績效的變化，觀察到多年來不受青睞的價值股，現在是優於成長股；展望未來，美國市場是看好有潛力的股票，且繼續保持彈性、多元的風姿風格，以因應市場變化靈活調整配置。