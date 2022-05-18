realme在台發表電競手機產品線narzo最新產品narzo 50 Pro，realme表示narzo 50 Pro是台灣萬元以下機種首度搭載聯發科天璣920平台，並內建水冷散熱，預計5月20日上市。

從印度發跡的中國品牌realme，向來以高CP值為主要策略，吸引年輕族群購買，realme除了原有主打中價位的數字系列、主打入門的C系列、高階的GT系列之外，去年中在台灣引進電競專屬系列narzo，從一開始的入門價位開始引進，realme並在18日宣布在台上市narzo系列最新、也是最高階機種narzo 50 Pro。

Realme表示，realme首次將搭載於萬元以上的聯發科天璣920下放於至單機售價不到9500元的narzo 50 Pro中，搭配螢幕更新率為90Hz的SuperAMOLED螢幕，而且為確保用戶在手遊打怪或飆速等關鍵時刻不因手機過熱而被迫中斷，50 Pro配備五重VC水冷散熱系統、100％覆蓋熱源，使核心溫度最高降低攝氏10度。

為打造萬元內超值遊戲機，realme表示narzo 50 Pro採用5000毫安培電池、支援33瓦閃充，僅需31分鐘就能充滿50％電量，為了帶來沉浸式遊戲體驗，採用新型X軸線性馬達，使觸感反饋更加逼真，音質則通過杜比Atmos和Hi-Res雙認證，無論是手遊、追劇或聽音樂都能擁有環繞音效，後置的主相機則配備4800萬AI三鏡頭，搭配7.99公釐的超薄機身。

Realme表示，narzo 50 Pro記憶體容為量8GB RAM、128GB ROM，單機建議售價為9,499元，將於5月20日早上十點正式販售，同時為慶祝拿走系列即將入台滿一年，realme宣布凡於開賣日至5月23日晚上11點59分前下單即可現省711元，購機後於6月30日前完成新機開通和realme+會員註冊者，加碼再送原廠螢幕保固12個月。