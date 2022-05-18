今年加入中職啦啦隊Rakuten Girls，成為樂天女孩一員的張雅涵(Kimi)，曾在本土劇《戲說台灣》飾演蘭花精，驚人美貌掀起熱議，常在社群分享生活近況的她，今（18日）曬出居家美照，下衣失蹤視覺效果，讓網友看了都心動不已。

張雅涵穿上白色寬鬆襯衫，營造「男友風」的穿搭效果，透視材質若隱若現，而她坐在地板上，看起來就像下衣失蹤，一雙纖長美腿直接見客，渾圓臀部曲線也被看光，讓網友看了秒戀愛。

「你真的神正」、「戀愛了」、「襯衫女郎的誘惑」、「好想當那隻貓」。張雅涵之前在《戲說台灣》飾演蘭花精，甜美笑容加上精緻五官，讓她登上PTT表特版，掀起轟動。

而張雅涵不僅外型甜美，還擁有34C上圍與21吋螞蟻腰好身材，在網路上走紅，IG吸引超過62萬粉絲追蹤，之後還’推出寫真集及音樂作品，更積極朝演員路邁進，希望當個全方位藝人。

今年張雅涵在培訓兩個月後，正式加入Rakuten Girls，她表示之前工作都較為靜態，加上個性也文靜，想要挑戰不同的領域，剛好看到樂天啦啦隊在徵選，因此才想挑戰一下。