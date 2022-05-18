美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，為確保俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無法以能源為手段干涉歐洲國家，歐盟18日公布新能源計畫，預計耗費達2100億歐元（約新台幣6.57兆元），希望透過節約能源、尋找替代供應商和加速發展再生能源等，於2027年前完全擺脫對俄羅斯能源的依賴。

CNN表示，自俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭以來，歐盟持續尋求降低對該國能源的依賴；到5月為止，俄羅斯天然氣佔歐盟進口總量的比例，已從去年的40%降為26%，並同意8月起全面禁止俄羅斯煤炭進口，還準備實施全面性石油禁運。

不過歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日在記者會中表示，該組織的野心不只如此，有意進一步增加擺脫俄羅斯能源的腳步；歐盟執行委員會則在新版「RepowerEU」計畫中宣布，希望於今年底前將整個歐盟的俄羅斯天然氣消費量削減66%，並於2027年前完全擺脫對該國能源的依賴。

為達成此目標，歐盟有意迅速擴大美國和加拿大液化天然氣的進口量、增加來自挪威的天然氣管線流量，並建立讓各國能夠共同購買能源的平台，以壓低不斷上漲的價格。

該計畫也會鼓勵歐洲民眾和企業節約能源，相信關燈、減少空調使用等措施能在短期內將石油和天然氣需求降低5%；在長期發展上，歐盟則希望把再生能源目標自40%提高為45%，並大幅縮短相關計畫獲取許可的時間。