總統蔡英文5月20日就職滿6週年前夕，在野黨紛紛「算總帳」，批評蔡政府施政，民進黨則端出6年來的政績反擊，引發各界討論。資深媒體人羅友志也在個人的YouTube頻道上發起投票，讓網友票選蔡英文和前總統陳水扁誰比較爛，結果顯示，絕大多數網友都把票投給了蔡英文。

羅友志近日在自己的YT頻道發起網路投票，「硬要選的話，你覺得蔡英文、陳水扁，誰比較爛？可以在留言提出理由」，截至18日晚間11時，有2千多名網友參與投票，結果顯示，高達97%的網友投給蔡英文，3%投陳水扁。

羅友志在YT頻道上發起網路投票。(圖 翻攝自羅友志YT社群)

網友也留言回應，「民不聊生，每天生活在恐慌裡」、「阿扁執政時期我還未關注政治，或許是因為那時候網路媒體尚未普及，但至少我覺得阿扁第一任還算是正常，但是『蔡EE』上任後至今，完全沒有任何施政對人民有益，除了虛偽的數字報表跟中毒太深的塔綠班」、「蔡英文，錯誤的能源政策比貪污更嚴重」、「為什麼要選擇？真要選擇只能說讓人民無法安居樂業就是爛」。

民眾黨與國民黨近日也紛紛砲轟蔡政府執政6年來的缺失，民眾黨立法院黨團提出蔡政府6大缺失，呼籲政府必須平抑飛漲的物價，防疫政策也要明確可遵循，並加速推動《氣候變遷因應法》，務實面對能源問題及氣候風險，緩解民眾生活壓力。

國民黨則公布最新滿意度民調，點名民眾最不滿意蔡政府的5項施政表現，包含物價高漲、防疫表現、能源政策、空氣品質與兩岸關係，國民黨主席朱立倫批評，蔡政府第二任至今，政績兩大代表字就是「缺」跟「亂」。