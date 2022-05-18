ADNOC合資事業博祿 計劃6月初阿布達比上市 23:022022/05/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿布達比國家石油公司（ADNOC）與奧地利北歐化工公司（Borealis）合資的石化公司博祿（Borouge）18日表示，計劃6月3日在阿布達比證券交易所上市，藉IPO出售30億股股票，占股權10％。知情者透露博祿估值達200億美元。 桃園軌道交通購屋新時代 捷運綠線3大房市潛力區出列 彰化移工大開職業賭場 賭客遭逮都是年輕外配 李博翔疫情中獻愛 消毒愛車送餐 #博祿 #阿布達比 #ADNOC #合資 #計劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿聯新領導人 阿布達比王儲穆罕默德獲選為元首 23:322022/05/14 國際 桃園偏鄉校長連任10年不轉調 黃博欽揮灑正能量：奮戰到最後 19:422022/05/17 寶島 彰化初選鬧內鬨 民進黨議員提告 04:102022/05/18 地方新聞 宜蘭綠博閉幕 相約2023續為世界美好盡份心力 12:152022/05/09 生活 響應國際博物館日 「新北博」線上平台登場 19:252022/05/17 生活 彰化縣議員合體拉票遭對手暗批「搓湯圓」 不忍了按鈴怒告 11:502022/05/17 政治 上海新國博方艙：中醫藥干預加速部分「長陽」患者轉陰 15:312022/05/10 兩岸 李康生與牛對戲 散步犁田清糞樣樣來 04:102022/05/14 娛樂新聞 為疫情中送暖 李博翔消毒愛車送餐給獨居老人 16:512022/05/14 娛樂 Lamborghini宣佈啟動LMDh混合動力賽車開發計劃 15:502022/05/18 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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