阿布達比國家石油公司（ADNOC）與奧地利北歐化工公司（Borealis）合資的石化公司博祿（Borouge）18日表示，計劃6月3日在阿布達比證券交易所上市，藉IPO出售30億股股票，占股權10％。知情者透露博祿估值達200億美元。

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