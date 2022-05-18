英國精品品牌博柏利（Burberry）18日公布去年度營收成長23％至28.3億英鎊。財務長Julie Brown指中國占整體銷售30％，但其四成中國業務受封城衝擊，中期業績表現視乎中國何時擺脫封城影響。股價盤中小跌0.5％報1,575便士。