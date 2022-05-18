Burberry去年度營收增23％ 中期業績看中國市場 23:022022/05/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國精品品牌博柏利（Burberry）18日公布去年度營收成長23％至28.3億英鎊。財務長Julie Brown指中國占整體銷售30％，但其四成中國業務受封城衝擊，中期業績表現視乎中國何時擺脫封城影響。股價盤中小跌0.5％報1,575便士。 北京連4月減持美債 創12年新低 全球投資者3月大舉拋售美債 陸持有美債 降至12年新低 陸美商會發布白皮書：美中脫鉤代價巨大 不會有贏家 #中國 #Burberry #年度 #中期 #營收增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》中國疫情放緩 歐股彈升逾1% 09:482022/05/18 財經 美財長葉倫呼籲西方團結：遏制中國經濟影響力 11:402022/05/18 國際 雲南黃果冷杉高82.3公尺 刷新中國最高樹木紀錄 18:542022/05/18 兩岸 習近平：中國將為全球工商界提供更多市場投資增長機遇 21:542022/05/18 兩岸 海納百川》中國房地產市場復甦不易（易憲容） 09:572022/05/18 海納百川 復華投信：政策頻發、估值便宜、疫情受控 A股動起來 20:492022/05/18 兩岸 美國強化圍堵中俄政策 04:102022/05/18 財經要聞 社評／華為展生命力 中美科技走向脫鉤 04:102022/05/18 焦點新聞 美將領稱台須提升軍事力量防潛在威脅 陸外交部斥：干涉內政 17:132022/05/18 兩岸 《其他股》漲價+昆山廠復工 櫻花Q2營運動能足 11:182022/05/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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