台鐵工會為表達對政府推動公司化條例的不滿，再度發起端午不加班連署。工會理事長陳世杰18日表示，初估有逾九成員工連署，其中司機員不出勤人數將比五一連假時還多。

交通部推動國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案，引起台鐵工會不滿，認為安全改革應明定入法、推動程序不公，提出多項質疑。5月1日勞動節更是發起「不加班」，讓台鐵當日僅開出零星加班車，使得交通部只得推出「類火車」等替代交通方案。

台鐵工會17日完成針對五一、端午、中秋、國慶、九合一投票日不加班聲明書回收，目前仍在統計，初估有超過九成會員響應。司機員不出勤人數預估會比5月1日第一次不加班的時候還多。

依據立法院議程，原訂18日要進行鐵路法及公司設置條例的院會朝野協商，最後並未審理，將在20日下午繼續協商。臺灣鐵路產業工會表示，目前仍依照17日程序委員會通過的民進黨團議程，最快將於24日可二、三讀公司設置條例，呼籲面對強硬的國家機器，鐵路人更要團結起來，讓大眾看見基層安全訴求。

鐵路法及公司設置條例12日在立法院交通委員會朝野協商時，都未達成共識，因此送立法院朝寫協商。立委洪孟楷當時表示，希望在居家隔離交長王國材也可參與討論。另，王國材原訂13日與台鐵協商，因居家隔離取消；18日工會與勞動部、交通部再次展開協商。臺灣鐵路工會坦言，18日的討論恐怕還是難以達成共識。