Target首季財報不佳 股價盤中暴跌25％ 23:122022/05/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國零售商Target股價18日盤中暴跌25％報約160美元。雖然首季營收251.7億美元高於市場預期，但每股獲利2.19美元低於市場預期3.07美元。主要是供應鏈問題、燃料成本走高、降價促銷和非必須品銷售不如預期等衝擊其獲利表現。 Burberry去年度營收增23％ 中期業績看中國市場 瑞士央行 Q1逢低大買美股 《日股》陸經濟敲警鐘 日股漲幅回吐 #Target #股價 #暴跌 #首季財報 #盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 耿鼎 首季獲利倍增 04:102022/05/15 證券．權證 億豐 外資持股近半 04:102022/05/15 證券．權證 《盤中解析》台股站上10日線 520行情全看這類股 10:182022/05/17 財經 《美股掃瞄》特斯拉等成長股領跌 標普500收黑、那指跌1.2%(2-2) 09:082022/05/17 財經 《美股掃瞄》美股大反攻 那指漲2.76%、費半指數飆升5%(2-2) 09:182022/05/18 財經 《半導體》H2新品上陣 祥碩強彈 11:582022/05/16 財經 半導體、金融族群領軍 台積電小漲2元 台股上漲近百點 09:042022/05/17 財經 鉅明 股價六年新高 04:102022/05/15 證券．權證 《生醫股》杏國胰臟癌三期試驗暫喊卡 股價壓低 09:482022/05/18 財經 台積電ADR爆崩4成 股災沒人逃得了！謝金河：散戶快做1件事 05:202022/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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