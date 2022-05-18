美國零售商Target股價18日盤中暴跌25％報約160美元。雖然首季營收251.7億美元高於市場預期，但每股獲利2.19美元低於市場預期3.07美元。主要是供應鏈問題、燃料成本走高、降價促銷和非必須品銷售不如預期等衝擊其獲利表現。