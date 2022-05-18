烏克蘭基輔地方法院18日審理俄國入侵後第一起戰爭罪案件，21歲的俄國士官、被告希希馬林（Vadim Shishimarin）在庭上承認殺害一位手無寸鐵的平民，若罪名成立，他可能面臨終身監禁。

希希馬林來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區，出庭時身著藍灰色連帽衫，坐在基輔地方法院的被告席，低頭聆聽檢察官以烏克蘭語宣讀對他的指控，現場有即時口譯。希希馬林被問及，是否承認犯下戰爭罪和預謀殺人，他回答：「是。」

美聯社報導，希希馬林為俄軍坦克部隊一員， 2月28日在烏克蘭東北部殺害一位手無寸鐵的平民。檢方表示，當日希希馬林和其餘4名軍人在他們的縱隊成為烏軍目標後，盜竊一輛私家汽車逃跑，後在蘇米州（Sumy）丘帕希夫卡村（Shupakhivka）附近碰到騎乘自行車的62歲男子，「其中一名軍人要被告殺了這名平民」，希希馬林遂持AK突擊步槍從車窗開槍，「男子立即死亡，離住家僅幾十公尺」。

「我奉命開槍，」希希馬林說，「我朝他開了一槍，他就倒下了。我們繼續前進。」

自戰爭爆發後，烏方已指控俄軍犯下超過1萬件可能的戰爭罪行，包括大肆劫掠、強暴婦女、對平民或俘虜施以酷刑等。烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在推特指出：「透過第一次審判，我們將釋出清楚訊息：每名罪犯和每個下令或協助在烏克蘭犯罪的人，都無法逃避責任。」

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴路透社：「和往常一樣，沒有任何（關於審判）的消息。」他稱，俄國在當地沒有外交使團，提供協助的能力非常有限。他並說：「許多烏克蘭在談論的案件分明都是假造的，就如我們專家所證明的那樣。」

另方面，俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）計劃審問自馬立波亞速鋼鐵廠撤離的士兵，以調查「基輔在頓巴斯地區對平民所犯罪行」。

基輔希望俄軍戰俘交換鋼鐵廠守軍，但俄方尚未證實會否交換。俄羅斯國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）更直指「納粹犯人不應用作交換」，必須將烏克蘭士兵繩之於法。培斯科夫拒絕評論這些烏軍是否會視為戰犯，只說他們受到符合國際法的對待，俄國最高法院安排在26日展開聆訊。