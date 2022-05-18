英國新創發明家布朗寧(Richard Browning)從超級英雄片《鋼鐵人》得到靈感，決定自己著手發明個人飛行服，在2017年完成研發，被譽為「英國鋼鐵人」，此後就成立重力工業公司(​​Gravity Industries)推廣他的發明。最近他的量產型飛行服達成新的壯舉，飛上一座945公尺的山頂，僅用時3分30秒！布朗寧相信，這套裝備對於偏遠地區搜救工作會起到重要的幫助。

有趣的工程)(Interestingeng Ineering)報導，布朗寧與他的重力工業公司已逐步量產個人噴射衣，學會操作的飛行員也愈來愈多。現在最新版本的噴射衣引進3D列印技術，有效的降低噴射衣的生產時間與成本。

Record Jet Suit Mountain Ascent

手臂上各安裝2具小型渦輪發動機，做為方向調整與輔助動力；主要動力則是1具在背部的大型噴射渦輪發動機，提供主要的升力，背包另有燃料罐，使用航空汽油，全系統25公斤。

噴射衣的飛行極速達到130 公里/小時，飛行時間約為10分鐘，雖然時間不長，但是在緊急狀況時，使用噴射衣的的救援人員可以最快時間抵達救援地點，比起直升機要快速與靈活，而山地徒步救援耗時更長，超過70分鐘。

重力工業公司的說明指出：「這個系統類似城市裡的摩托車急救員，對於許多危急病例來說，生死攸關。」