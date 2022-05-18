受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，讓芬蘭與瑞典嚴守數十年中立立場的外交政策出現大逆轉。這兩大北歐國家周三（18日）已在北大西洋公約組織（NATO）總部正式提出加入申請以求自保。不過在同時，奧地利則表態將繼續保持中立地位。

芬蘭與瑞典決定加入北約組織，堪稱是歐洲安全架構數十年來最重要的改變之一，這也反映在冷戰期間以中立國自居的這兩國，在俄烏戰爭爆發後，民意已經大幅轉變。北約組織秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）在這北歐兩國大使到總部提交申請函的短暫儀式上，聲稱：「這是我們必須把握的歷史性時刻」。他說在芬蘭與瑞典成為北約成員國後，將可更加強化北約在波羅的海的力量。

然而在這兩國提交加入北約申請後，緊接下來必須等待數月的不確定。因為根據北約章程，接受新成員國必須獲得全數30個成員國的同意，加上還需得到所有成員國國會的批准，據了解可能要花一年時間。

目前土耳其已表態拒絕芬蘭與瑞典的加入，這主要是土耳其在2019年攻入敘利亞、將人民保衛軍（YPG）從邊境擊退後，瑞典、芬蘭跟其他數個歐盟成員國對土耳其實施武器出口限制，令土國政府感到相當不滿。土國還指控芬蘭、瑞典窩藏庫德工人黨成員等恐怖分子。

針對土國的反對，史騰伯格強調將會致力解決所有議題，並在短期間達成共識。他還提到除了土國，其他成員國都支持芬蘭與瑞典的加入。

此外同一天奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）則表示，即使芬、瑞兩國已經改變外交政策立場，奧地利仍將繼續保持中立地位。他在接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時指出，奧地利民眾「壓倒性」支持中立。

他還提到，高達8成天然氣仰賴俄國供應的奧地利，將會繼續向烏克蘭提供人道援助，而不是致命武器。