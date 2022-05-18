國際經濟自由化發展數十年來，可有換來人人受益、雨露均霑？台灣經濟研究院董事、總統府資政陳博志說，實際上出現了有些國家主宰嚴重的不公平政策，業者面臨供給中斷或生產鏈斷鏈的風險，甚或有些產品被當成危害國家安全的工具，「國際經濟合作政策，不再是簡單的訴求『自由化』就好，而要有整體的戰略思考和規劃。」

台灣經濟研究院18日舉行《2022年亞洲政經景氣展望研討會：成長‧創新‧永續─預見亞洲經濟新局》，透過院內研究團隊追蹤研究的當前亞洲最新政經局勢，進行回顧與分析，並提供未來的趨勢研判作為國內各界參考。

台灣經濟研究景氣預測中心主任孫明德就提醒，通膨、疫情、政局，是2022年亞洲經濟的三大挑戰，分別影響了全球供應鏈、經濟動能及金融市場，而亞洲各國由於疫情防控措施、能源依賴程度，以及復甦程度各有差異，而面臨著不同的經濟挑戰。

陳博志為國內產業經濟重量級學者，目前仍為台灣大學經濟系榮譽教授，近年來研究聚焦於台灣與國際之間的產經生態發展。他18日在研討會擔任專題演講，就以「國際經濟合作要有新戰略」為題，提醒國人要掌握國際經濟合作的變化，政府的政策規劃更要有整體的戰略思考。

陳博志指出，各國的國際布局過往多把重點放在生產成本和價格，現在則開始重視安全和公平等問題，未來國際合作的戰略思考之一，則是要與產業上較可能有合作關係的國家，發展更可信賴的關係，也要和較可信賴的國家發展更多產業上的合作，共同思考資源、技術、和產業的公平合理移動，政府則要強化對相關國家經濟、政治、文化的綜合研究。