第75屆坎城影展於法國當地5月17日舉行開幕紅毯，除獎項落入誰家備受關注外，眾星的紅毯造型更是時尚迷們首要關注焦點，其中影后茱莉安摩爾、《慾望師奶》伊娃朗格莉亞默契選擇黑色禮服現身，前者禮服開深Ｖ、後者以透視裝營造性感氛圍，為本屆紅毯開啟精彩的視覺戰爭。

茱莉安摩爾以Bottega Veneta黑色斜紋晚禮服現身，搭配Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級祖母綠與鑽石作品現身。（路透）

伊娃朗格莉亞以Alberta Ferretti的黑色細肩禮服、Aquazzura 鞋，搭配蕭邦珠寶為整體增添氣勢。（路透）

曾獲坎城最佳女演員的茱莉安摩爾，近期現身於鏡頭前總會搭配愛牌Bottega Veneta現身，在紅毯上自然也不例外，她以Bottega Veneta黑色斜紋晚禮服現身，胸前深V設計搭配全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶，Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級祖母綠與鑽石作品現身，低調中又帶性感奢華;近期少出現於螢光幕前的伊娃朗格莉亞則以lberta Ferretti的黑色細肩禮服以及義大利鞋履品牌Aquazzura 鞋上紅毯，該禮服運用亮片、刺繡、層層薄紗堆疊等手法點綴，凸顯其身材，另外她也蕭邦珠寶Red Carpet 系列鑲有 8.36 克拉鑽石的18K白金項鍊，搭配 Haute Joaillerie 系列的鑽石戒指為整體增添氣勢。

凱薩琳蘭馥以Prada銀色亮片晚禮服現身。（路透）

拉莎娜林區以FENDI高訂禮服搭配蕭邦珠寶recious Lace 系列項鍊、耳環以及Haute Joaillerie 系列鑲嵌 24 克拉鑽石的鉑金手。（路透）

本屆開幕紅毯星光熠熠，如《漢娜的遺言》凱薩琳蘭馥以Prada銀色亮片晚禮服現身、《奇異博士2:失控多重宇宙》星拉莎娜林區以FENDI高訂禮服搭配蕭邦珠寶recious Lace 系列項鍊、耳環以及Haute Joaillerie 系列鑲嵌 24 克拉鑽石的鉑金手鍊，至於評審團成員蕾貝卡霍爾、歐蜜瑞佩斯，前者以Gucci粉橘色禮服出席，後者則以Dior 2020高訂禮服搭配蕭邦高級珠寶系列耳環、手鐲出席，至於上屆拿下金棕櫚獎的阿加斯羅素則以LOUIS VUITTON訂製金銀串珠刺繡真絲洋裝，搭配LV高級珠寶系列白金鑲鑽戒指現身，增添不少個性。

歐蜜瑞佩斯以Dior 2020高訂禮服搭配蕭邦高級珠寶系列耳環、手鐲出席。（蕭邦珠寶提供）

蕾貝卡霍爾以Gucci粉橘色禮服出席第75屆坎城影展開幕紅毯。（路透）

阿加斯羅素LOUIS VUITTON訂製金銀串珠刺繡真絲洋裝，搭配LV高級珠寶系列白金鑲鑽戒指現身。（路透）