前行政院長張善政18日獲國民黨突襲徵召參選桃園市長，讓多位在地選將感到錯愕和不解，前台北市議員羅智強更表示驚訝和五味雜陳。根據國民黨徵召張善政之前、在3月所做的一份外部民調顯示，張善政的支持度還略遜立委魯明哲，使桃園這一局更增添未知變數。

據《風傳媒》18日報導，由於徵召張善政相當倉促，國民黨中央未進行任何民調，但3月有一份納入張善政的外部民調顯示，張善政的支持度還略遜魯明哲，張善政未來的選戰爆發力顯然仍有待檢驗。

報導引述知情人士說法指稱，張善政同意參選桃園市長後，國民黨主席朱立倫和祕書長黃健庭立即敲定，18日國民黨中常會完成徵召程序，不過由於時間太過倉促，來不及進行內部民調，確定張善政的支持度是否領先黨內所有檯面上的人選，也沒有事先與羅智強及立委呂玉玲等在地戰將溝通。

爭取提名已久的呂玉玲即對國民黨徵召張善政大為不滿，發表聲明開第一炮怒轟：「沒有溝通！亂無章法！不能接受！」呂玉玲表示，她感到非常震驚與不解，朱主席從未與她溝通、討論，證明黨內提名根本是亂無章法。