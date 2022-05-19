辣模網紅Yumi.k有著甜美顏值及魔鬼身材，IG狂吸134.3萬人追蹤，女神級的人氣相當高。日前Yumi因為有確診者接觸史，自我居隔期間大跳劉畊宏「毽子操」，UU晃動的美景辣翻網友；今(18日)她又在IG貼出影片，畫面中她第一次用快篩戳鼻子，結果鼻涕竟直接爆出來，讓她崩潰大哭直呼：「沒形象了」，可愛萌樣與性感穿著讓網友看得狂刷愛心。

Yumi今(18日)在IG貼影片透露自己被隔離，只見她穿著綠色內衣表示自己第一次使用快篩，豐滿UU美景瞬即吸引無數網民目光；只不過她戳鼻子的經驗不足，技巧似有待精進，胡亂捅鼻的結果，造成她狂打噴嚏到懷疑人生，最後鼻涕直接爆出來，讓她崩潰大哭直呼：「沒形象了！」

影片曝光後網民竟缺乏同理心，沒怎麼在安慰大哭的Yumi，反而把目光都聚焦在她犯規的玲瓏浮凸身材，直呼：「為什麼妳打噴嚏我們會很開心？」、「哈啾的聲音很可愛喔」、「有人看到打噴嚏嗎？」、「我以為是穿太少」、「這是我看過最可愛的」、「我的老天鵝…」；當然也有好好說話的：「快篩得慢塞」、「我快篩的時候也是一樣，一直打噴嚏」、「過敏人超怕快篩...」、「健康 健康 健康 健康 健康...」。

Yumi.k經常放福利照電暈粉絲，她日前跑去手作工作室玩起「流體熊」，身上穿著一件針織咖啡色外套，裡頭則僅穿一件米白色內衣，不僅傲人的上圍「溢出」，還疑似太豐滿造成「光暈」走光，且「激凸」了，連她自己都不禁在貼文中自嘲說：「1顆胸熊熊頭」。