打字習慣竟意外透露出年紀？一名女網友分享，身邊較年長的同事打字都習慣加上「…」，起初還想說對方怎麼了，後來才知道這是他們的打字習慣，讓網友看了相當有感，「我爸也會，像是『吃飯了喔……』看了好煩」、「光是看這篇就好生氣，真的遇到很多刪節號跟句號顛倒用的」。

一名女網友在PTT的WomenTalk板以「年齡層較大的同事打字習慣」為題發文指出，她發現身邊較年長的同事，打字時都習慣在結尾加上「...」符號，讓她相當困惑。

她接著舉例，有次傳訊息和同事交接開會事項，並提醒開會時間，對方竟回覆，「沒問題…」、「了解…有人跟我說了…謝謝…」。她表示，第一次看到時還想說怎麼了嗎？為什麼要加上點點點？後來才知道這是他們的打字習慣，讓她笑稱，「看了也會很想回……」。

沒想到貼文一出，意外引起網友共鳴，不少人紛紛留言，「有同感，而且有些人斷的位置很奇怪，看了超不舒服」、「我爸也會，像是『吃飯了喔……』看了好煩」、「第一次遇到的時後還以為對方心情不好，後來才發現是習慣」、「一直點點點看起來很像快沒氣了」、「感覺話還沒講完」、「光是看這篇就好生氣，真的遇到很多刪節號跟句號顛倒用的」。

也有過來人出面解釋，「這大概是十到十五年前的打字習慣，那個時候很流行」、「我40歲了我來解釋，經歷過初期網路聊天室的人可能都曾因『無法顯示空格』而感到困擾，這時若想把字詞分開或分段，用點點點去分隔是最快的，當時甚至還有網路聊天室或網遊設置點點點快捷鍵」。

另外還有網友分享，「用括號代替引號的真的看了很煩躁」、「常遇到的還有非常愛用驚嘆號，以及完全不加標點符號」、「這都還好，我媽很喜歡用驚嘆號，看起來每句都在罵人」。