多數產險業因防疫保單遭受到空前「浩劫」，產險業者雖然各家公司作法不同，也被客戶和社會大眾罵不停，承保量大的公司已向董事會、大股東報告，也作了辦理增資的計畫，為了降低外界的質疑和不滿，不少產險正加班處理爆量的投保、續保文件審查及理賠申請給付。

據指出，富邦產險董事長陳伯燿、總經理賴榮崇共同署名寫一封信富邦產險所有的同仁打氣，在信中提到因政府防疫政策從「清零」走向「與病毒共存」，讓該公司防疫商品設計和費率，已超過風險胃納範，為維持公司經營安全穩定，及對所有保戶履約能力，不得不動態調整防疫保單的經營策略和核保政策。

由於富邦產險承保量相當龐大，為了快速核保，富邦產險核保、客服理賠人員每日加班處理案件，據了解，周末六、日也輪流到公司加班作業，同時產險內部也全員利用下班及周末之餘加入紙本文件輸入系統之登打作業，希望讓相關作業盡快完成，以利後續核保審查進行。因此，富邦產險董事長陳伯燿、總經理賴榮崇期勉富邦產員工在努力付出之餘，更要好好保重身體並照顧好家人的健康。

除了富邦產險董總透過email給員工打氣加油外，新安東京海上產險總經理林榮泰也透過電郵告訴同仁，「內部會儘速完成出單作業，不會發生讓業務同仁背負違背對客戶承諾的壓力」，另外，透過線下通路銷售的防疫險，雖在1月27日已停售，但目前尚有約16萬張保單還在核保中，險部會儘速完成出單作業。

林榮泰在5月17日已發信給員工，在該信中也有提到因政府防疫政策不斷在滾動調整，已對於公司理賠金額都有相當程度的影響性。經營團隊也作了各種假設及20個情境壓力測試報告，有些情境的確會讓該公司RBC小於200％，必須要到需要辦增資的狀況，因此，該經營團隊已在5月董事會以及集團會議中提出報告。

林榮泰也告訴員工，在董事會和集團內部會議中不論中日雙方集團股東都勉勵經營團隊要勇於承擔、維護公司品牌形象、保持客戶服務水準，中日集團股東並表達應團結面對未來挑戰的立場。林榮泰也向員工喊話「新安這艘船不會沈沒，風暴總會過去」，他請新安全體員工和他一同努力證明自己的價值，攜手團結度過此次試煉！