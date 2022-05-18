57歲女星楊繡惠15日無預警認愛小5歲男星白雲，震撼演藝圈，卻在公布喜訊的11個小時就宣布和平分手，掀起熱烈討論。白雲近日受訪坦言快被楊繡惠氣炸，事先沒料到會驚動得天翻地覆，所以才開直播澄清。

楊繡惠15日公開與白雲的十指緊扣甜照，稱「我們在一起了，恭喜我們吧」，讓演藝圈星友和粉絲全炸鍋，想不到一夜翻盤，楊繡惠、白雲16日上午合體開直播強調只是開玩笑：「經過一碗（晚）深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」。

楊繡惠進一步解釋她昨晚說的「在一起」，其實只是「我們兩個在一起喝酒了啦」，沒有真的交往，想不到PO文後手機有800多通未接來電和訊息，把她嚇壞了；一旁的白雲補充他們昨天喝一喝，楊繡惠打趣地說要拍張合照po臉書，結果就出事了，大嘆：「歸剛ㄟ」，再度重申兩人真的沒有在一起。

根據《三立新聞網》報導，白雲已把楊繡惠念一頓，稱和女方熟到沒非分之想，但沒把未來的感情發展說死，戲稱「撞到頭或傻了」才有可能跟楊繡惠交往；而這次事件也讓他體認到酸民的力量，所以平常不直播也鮮少PO文。

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