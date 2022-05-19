新冠肺炎疫情升溫，今年1月1日累計到5月17日總共869101例，輕症或無症狀佔99.79％，中重症佔0.21％。網友問道，輕症或無症狀是99%以上（99.79％），為何還要那麼怕這個病毒？其他網友回應，「有3天死40個人，感覺蠻嚴重的！」「資源配套都準備好了再來說不用怕」！

新冠肺炎疫情升溫，國內今（18）日新增8萬5310例新個案，創下單日新高，其中8萬5310例本土、46例境外移入，新增183例中重症個案，另確診個案中新增41例死亡，追平死亡最高紀錄。今年1月1日累計到5月17日總共869101例，輕症或無症狀佔99.79％，中重症佔0.21％。

另外，5月17日是65794例本土確診，38人死亡；5月16日61697例本土確診，29人死亡；5月15日68732例本土確診，19人死亡；5月14日63964例本土確診，40人死亡；5月13日64972例本土確診，41人死亡；5月12日65385例本土確診，17人死亡；5月11日57188例本土確診，8人死亡；5月10日50780本土確診，12人死亡；5月9日40263例本土確診，12人死亡。

也就是說，過去10天內，有3天超過40人不幸過世。

對此，PTT網友問道，根據現在公布的數據，輕症或無症狀是99%以上（99.79％），那為何還要那麼怕這個病毒？還要那麼積極快篩跟PCR？ 既然要共存，就直接宣布把它當成感冒，也不用人心惶惶！

對此，網友回應，「有3天死40個人，感覺蠻嚴重的！」「每個人對輕症的定義不同」、「難道都真的只是小感冒？」「那是群體統計，但是對個人，不是0就是1」、「政府到處宣傳輕症，難怪台鐵根本不改」、「資源配套都準備好了再來說不用怕」！