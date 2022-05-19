疫情帶來的數位世界，連數位博物館都能開展出多層次角色。中央研究院數位文化中心連續三年響應國際博物館日，以「開放博物館」為平台，與中華民國博物館學會三度攜手，號召國內典藏機構共襄盛舉，開始「數位」演示。

中央研究院數位文化中心今（2022）年的活動以「連∞結世界」為主題，串連包括大英博物館、中研院各館所在內的73個國內外機構及個人藏家，精選逾500件藏品打造示範體驗，讓民眾能隨選隨看，還可循著藏品間各種關連展開數位探索，打破地域與館際界限，為國內博物館界創舉。

中研院院長廖俊智表示，新冠疫情帶給世界的挑戰接踵而至，除了努力以科學研究迎戰病毒，中研院亦積極回應當前數位趨勢與全球藝文產業的需求，透過新興媒介的開發與運用，拓展社會理解事物的廣度與深度。

「開放博物館」近年與國內典藏機構並肩推動數位轉型，如今更試圖打造機制，串連起世界各地的藏品，促進臺灣與國際接軌，展現更大意圖與格局。舉例說，大英博物館（The British Museum）所藏東晉顧愷之的《女史箴圖》、電影《西施》的工作照、蒲添生的雕塑作品《浴後》、臺灣學校美術教育開創者石川欽一郎的風景畫《郊野》（驛路初夏），看似風馬牛不相及的作品，民眾一旦進入「連∞結世界」活動專頁，可透過不同的藏品內容主題，如「梳妝」、「美人」、「沐浴」，甚至「作者朋友的作品」等線索，循序將英國大英博物館所藏之1千多年前畫作，與臺灣多家文化機構所藏之近代臺灣藝術家的風景畫、雕塑，乃至電影連結起來，展現時間、地理與藏品類型上的跨度。