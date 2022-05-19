全台疫情急遽升溫還尚未到尖峰，台北市下周停課一周改線上教學，白沙屯本周末將抵北港鎮，有家長透過民代反應希望停課一周避免疫情擴散，縣長張麗善表示，雲林是農業縣分，孩子自行在家有諸多照顧問題，縣府會在把疫情控制到最小範圍內，尚不考慮停課。

白沙屯媽祖預估22日（周日）抵達北港朝天宮進香，途中校園不開放信徒進入，仍有家長擔心信徒到北港會有擴大群聚傳染的可能，希望教育處下周停課改上網課。

縣長張麗善19日表示，白沙屯媽祖信徒不會進入校園，影響應不大，目前無停實體課的打算，學校都有一個防疫長，他們會實際評估學生的活動力，如果真有必要停課的話會報請教育處。

張麗善說，目前班級如果有學生請防疫假，是採實體課加上視訊網課同時進行， 現在也有少數家長過度擔心不敢讓孩子到校上課，就在家視訊上課，這些縣府都放寬規定。

她表示，農業縣分和都會區不同，孩子如果停課，家長會面臨很大不便和困難，有些孩子甚至照顧不到，去年因為疫情之故必須停課，本縣學校也是有開混齡的安置班。

張麗善強調，了解家長的困境和壓力，縣府會在把疫情擴散控制在最小的範圍內維持到校上課，目前新北、北市、高雄確診的人數相當多，且持續增加中，每天都2、3萬例，雲林縣12歲以下的確診者雖也多，但盡量控制在總確診人數12％以下。