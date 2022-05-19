2020年底台中市政府啟動「iBike倍增計畫」，預計3年內增設1000處站點，總站數將達1,329站，同時配合升級系統為「YouBike 2.0」，短短1年3個月就提前達標，YouBike 2.0總站數仍持續增加中，目前已經完成1059站，讓民眾日常生活通學、通勤、輕旅行更加便利。

台中市長盧秀燕表示，她就任市長時，全市iBike站點僅329處，為增加民眾移動的便利性，市府在議會支持下推動「iBike倍增計畫」，預計3年內增設1000處站點，並升級為YouBike2.0系統，短短1年3個月就提前達標。

YouBike 2.0持續擴充站點，讓許多民眾相當有感，漸漸成為民眾生活、移動的必需品，不論是上下班通勤、通學、外來觀光客旅遊，均可透過iBike短程移動，佐以捷運、公車等大眾運輸系統，暢遊台中、日常移動均不成問題。

新設的站點採用YouBike2.0升級版，並增加多元支付方式，有效提升便利性。（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局強調，新設的站點採用2.0升級版，並增加多元支付方式，民眾租借時只要透過電子票證或手機掃碼方式即可完成借車，便利性提高，其特點包括坐墊調整採按壓式、隨車鎖免保管鑰匙更便利、車柱免供電及一柱一車，且因其為輕樁式設計、站點設置彈性大，目前也將逐年汰換1.0設備、將全面升級為2.0版。

台中市政府交通局指出，全市各區站點數都大幅增加，至今全市YouBike2.0總站數已達1059站，騎乘人數持續攀升，YouBike 2.0系統周轉率單日最高達5.24次，單日騎乘人次更高紀錄達到4萬8067人次，目前累計騎乘台中市iBike的人次已有5,400萬。

Bike串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，交通局強調，目前設置方式採區域性設站，盼讓民眾方便騎乘與借、還車，落實交通任意門構想，打造宜居城市。（台中市政府廣告）