人人都有「頭家夢」，但人人都知道創業必須謹慎再謹慎，擁有知識是創業的第一步，臺北市就業服務處為協助創業初心者圓夢，每月舉辦「創業研習班」或「創業進階講座」課程，邀請各行各業的創業顧問傾囊相授。近年與夥伴開立體驗教育工作室的陳道弘分享，雖然擁有充沛接案經驗，卻飽受財務管理所苦，好在北市府開立創業研習班，讓他能補足稅務法規及創業須知，得以在業界穩健經營打響名號。如需申請創業貸款，上完創業研習班是門檻之一，結訓後北市就服處會發給結訓證書，為學員向相關單位或金融機構申請創業貸款必要書面文件之一。

創業初期免驚 6大課程任你學

陳道弘分享，創業研習班課程共 3 天，研習時數 21 小時，每天皆有 2 個主題，起初先教創業前準備、財會與資金規畫實務，接著學習經營行銷與顧客經營、品牌規劃與顧客關係，並提供網路行銷大補帖及大數據分析。

即使是新鮮人最頭痛的法令稅務，顧問也將親口講解最新勞動法令規定，包括勞動基準法和就業保險法，同時補充工商登記、稅務法規與商業法規解析及應用等觀念，及最關鍵的政府補助、貸款計畫書審核要件與重點，並提點創業前應注意事項與觀念。

接近壯年才展開創業夢的陳道弘，踏入社會的前兩份工都與體驗教育有關，一次偶然他與同樣揮別企業職員身份的夥伴結盟，在 2019 年底創立「思維行動」，發展出

「自然體驗選品店」，設計適合都市人參與的戶外時光，尤其著重在親子體驗上。

財務管理超燒腦 講師傳授箇中心法

編制僅 2 人的工作室，即使自由度極高，卻耗費陳道弘極大的心力去處理品牌規畫及組織運作。他再言，企業接案到創業的落差極大，出門談案子時，明顯感受到身後資源不比以往，同時還揹上龐大的財務壓力，屢屢讓他心力交瘁。

隔年，陳道弘決定報名創業研習班，重新認識創業，其中最受用的是財務課程，他大讚具會計師背景的講師教課精闢，完整建構稅務、投資及股東等觀念，能有效重整財

務邏輯並實際應用。他笑說，課程實在太適合創業初心者報名，絕對能滿載而歸。

北市就服處今年預計開設 6 場創業研習班，亦規劃可提升企業經營和競爭力的實戰

「創業精進講座」，邀請創業顧問及各行業領域的專業人士講授創業進階知能、實務案例操作，以專題式講座深入探討與經驗分享。詳細課程及報名資訊可上就服處「台北就業大補帖」網站，登入或註冊成為會員後完成報名，報名期間自每場次課程上架開放預約開始額滿為止。 （臺北市就業服務處／就業安定基金補助 廣告）