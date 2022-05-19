大陸浙江一名年輕女子因為太邋遢而躍上媒體版面，她租屋2年從未倒過垃圾，導致房子變成垃圾山，甚至只留一個坑可以睡覺，最後因為發出陣陣惡臭被鄰居檢舉通知房東，此事也登上新浪網的熱搜，引起不小討論。

新浪報導，房東接到鄰居通知自己的房子被弄成垃圾堆後，趕緊到現場查看，直說，「裡面真的太髒了，人都進不去，到處都是垃圾，連床上也是，她就睡在一個坑裡面。」

不僅如此，房東確認狀況時該名女子還住在裡面，「人還好，沒有弄得很髒，乾乾淨淨的。」

事後，房東花了2000元人民幣（約新台幣8800元）請清潔人員幫忙倒垃圾，總共清出27桶的垃圾，該名女子自知理虧，不僅付了所有的清潔費，還賠房東1000元人民幣（約新台幣4400元）房東說：「她自己也覺得不好意思，後來就不住了。」

事實上，租客無法把空間維持乾淨整潔並沒個案，先前也有一位大陸女子因為將垃圾堆成山，導致大量的蟑螂爬滿牆壁，甚至不斷往門外爬，房東知情後趕緊向警察求救，女子也被帶走了解狀況。