對於買房的人來說，選樓層常常是一大難題，有網友發文指出，身邊有朋友勸他不要買大樓頂樓戶，說那是給盤子買的，引發其他網友熱議，許多人則認為頂樓戶其實不錯，光是安靜這點就勝過一切。

有網友在臉書粉專《靠北建商2.0》以「大樓的頂樓到底能不買啊？」為題發文指出，問了很多人都說不能買頂樓戶，因為如果過保固漏水很麻煩，建議要買就買倒數第二第三樓，更透露朋友說「頂樓都是給盤子買的」，讓他好奇是不是真的。

贊同購買頂樓戶的網友紛紛表示，「我住頂樓，覺得蠻不錯的，安靜到不行，風景還很讚」、「頂樓真的安靜到你以為整層只有你們一戶，會睡很熟」、「頂樓不怕吵，現在的新成屋上下樓隔音都奇差無比」、「我買頂樓一點都不後悔，而且光樓上沒有鄰居吵鬧就值得了、「我買頂樓，真的很安靜，常有別樓住戶反應很吵，但我都感受不到，還有景觀很棒，擔心會漏水，不過就自己當委員爭取社區做樓頂防水防護處理」、「頂樓很好，不受樓上鄰居干擾，現在建築方式都不熱，會熱都是20年以上房子。」

但也有網友認為，「買頂樓，唯一的缺點就是電梯要搭比較久一點」、「住頂樓如果地震，可是很恐怖的」、「有一次停電，藝人藍心湄直播她爬樓梯到頂樓住家，快累死」、「我們買頂樓，比較倒楣的是裝潢好住進去半年就漏水」、「抽水馬達都裝在最高樓，晚上會很恐怖，如果有請三思」。

好房網引述房市專家Sway說法指出，頂樓戶優點包括不用擔心樓上發出噪音，而且景觀及隱私性都很好，但也有以下缺點，像是日曬最嚴重、容易漏水，以及房價比其他樓層高。