首批BNT兒童疫苗16日抵台，最近將於校園開打，專家提醒，不管是莫德納或是BNT兒童疫苗，幼兒施打後，都可降低住院率、重症率與死亡率，而肥胖，或患有癲癇顯、慢性肺病、先天性心臟病以及神經系統疾病、免疫不全等病童更應接種疫苗。

「新冠病毒對於兒童健康的危害，遠超過原本預估。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民說，美國CDC（疾病控制及預防中心）於2022年5月13日發佈1項數據，0至11歲幼兒染疫人數達720萬，約占全美確診個案總數1成，染疫幼童的重症及致死率不容輕忽。

研究發現，雖然大部分為輕症，但病情一旦惡化，小朋友的心臟、肺、血管、腎臟、消化系統、大腦、皮膚或眼睛等器官組織均將嚴重受損，也就是兒科醫師最擔心的「兒童多系統炎症綜合症」。

國外大規模研究發現，5至11歲未施打疫苗的兒童，一旦感染新冠肺炎Omicron株，住院率為打過疫苗的2倍以上。《新英格蘭醫學雜誌》1篇論文指出，5至11歲的兒童和青少年接受2劑BNT疫苗可以有效預防因Omicron嚴重感染而住院。

黃立民強調，根據目前研究數據，完整施打2劑BNT兒童疫苗的兒童，尚無出現「兒童多系統炎症綜合症」或是死亡病例。美國至少870萬名5至11歲兒童接種BNT疫苗，注射後的嚴重不良反應事件相當罕見。

黃立民說，「這正是小朋友注射新冠疫苗，利多於弊的重要依據。」美國、加拿大、歐盟、英國、澳洲、日本、韓國、香港等地陸續為5至11歲兒童接種BNT新冠疫苗，莫德納則在歐盟、英國、加拿大與澳洲取得緊急使用授權。

黃立民呼籲家長，應該讓小朋友接種新冠疫苗，減少重症、住院甚或死亡的風險。另鼓勵12至17歲青少年接種追加劑，有效預防染疫後的重症及死亡機率。